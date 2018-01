Dados americanos são destaques hoje São Paulo, 16 de junho - A divulgação de indicadores nos Estados Unidos é o destaque desta sexta-feira: o saldo em conta corrente e o índice de sentimento da Universidade de Michigan. No Brasil, a agenda de índices está fraca. EUA/Conta Corrente - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo em conta corrente do primeiro trimestre do país. EUA/Michigan - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor preliminar de junho. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de junho. Pesquisa feita pela Agência Estado prevê que o indicador fique entre -0,37% e -0,19%. Na primeira coleta, o IPC-S teve deflação de 0,28%.