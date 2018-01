Dados de auxílio-desemprego beneficiam Bolsa de NY O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, segue em alta desde a abertura, em compasso de espera pelos dados do relatório de emprego (payroll) que saem amanhã. Os investidores avaliaram, segundo o Financial Times, que os dados do auxílio-desemprego divulgados esta manhã reforçaram a expectativa de um pouso suave para a economia norte-americana. Às 13h20 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,22%, enquanto o S&P 500 ganhava 0,08%. O Nasdaq, no entanto, eliminou a alta da abertura, e recuava 0,24%. Os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram em 34 mil na semana, depois de subirem praticamente o mesmo na semana anterior. Segundo o Financial Times, a virtual estabilidade mostra um mercado de trabalho forte, o que ajuda a dar suporte à visão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de que a economia dos EUA se tornou apenas moderadamente mais fraca nos últimos meses e deve retomar a tendência de crescimento no próximo ano. Mas, enquanto o Fed prevê uma desaceleração controlada, os mercados de moedas e títulos do Tesouro vêm precificando uma desaceleração maior por conta de uma esperada contaminação em toda a economia da fraqueza dos setores de imóveis e manufaturados, reitera o jornal britânico. O juro do título de dez anos estava em baixa de 0,06%, em 4,4782% ao ano. Na Europa, as principais bolsas seguem em alta de mais de 0,70%, favorecidas pelo setor de tabaco, depois que a terceira maior fabricante de cigarros listada em Londres, Gallaher, informou que foi contatada por um interessado numa aquisição. O euro reagiu pouco à decisão do Banco Central Europeu (BCE) de elevar seu juro 0,25 ponto porcentual para 3,50% ao ano, como era esperado. A moeda norte-americana estava em baixa de 0,02% em US$ 1,3295.