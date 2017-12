Dados de emprego e do comércio nos EUA são destaques São Paulo, 11 de maio - Os investidores deverão ficar atentos à divulgação de indicadores nos Estados Unidos, como o número de pedidos de auxílio-desemprego e os dados das vendas no varejo do país. divulgar EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informa, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 6. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio divulga, às 9h30, os dados de vendas no varejo em março. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio divulga, às 11 horas, os dados de estoques das empresas em março. EUA/Gás - O Departamento de Energia divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 5. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) informa, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o dia 5. EUA/Fed/Chicago - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da regional de Chicago, Michael Moskow, abre, às 12h15, a conferência da instituição sobre sistemas de pagamento. EUA/Fed - O diretor do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Donald Kohn fala, às 12h30, em seminário ?Investindo em inovações nos pagamentos: uma perspectiva do Fed", em conferência da autoridade monetária Chicago. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 13 bilhões em títulos de dez anos. O resultado do leilão deve sair às 14 horas. EUA/Balanço - A JC Penney divulga balanço financeiro do primeiro trimestre de 2006. Europa/Balanço - As empresas européias Telefónica Móviles, Deutsche Telekom, Pirelli & Co. e Lufthansa divulgam seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre deste ano. Brasil/Balanço - As empresas brasileiras Rossi Residencial (setor imobiliário) Totvs (setor de software), Unibanco e a Vivax (empresa de TV a cabo) divulgam seus dados financeiros referentes ao primeiro trimestre deste ano.