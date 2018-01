Dados de estoques de petróleo podem definir negócios Os dados dos estoques de petróleo que serão divulgados hoje podem influenciar no desempenho especialmente nas bolsas de Nova York e, conseqüentemente, no mercado de ações do Brasil, em uma semana que a commodity voltou a ser assunto entre analistas. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 8 de dezembro. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de vendas no varejo em novembro. EUA/Estoques - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de estoques das empresas em outubro. BC/Dívida Pública - O Banco Central e o Tesouro divulgam, às 10h30 nota da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna e Mercado Aberto de novembro.