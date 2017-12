Dados de inflação no Brasil são aguardados com expectativa São Paulo, 20 de março - A expectativa dos investidores deve girar hoje em torno da divulgação de prévias de indicadores de inflação no Brasil, como o IGP-M, da FGV, e o IPC da Fipe, e da pesquisa Focus desta semana. FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, a segunda prévia de março do IGP-M. Na segunda parcial de fevereiro, o indicador teve queda de 0,01%. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, o IPC da segunda quadrissemana de março. Na segunda quadrissemana de fevereiro o índice subiu 0,16%. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado parcial da balança comercial da terceira semana de março. EUA/Indicadores - O Conference Board divulga, ao meio-dia, os indicadores antecedentes de março. EUA/Fed/Boston - A presidente do banco central dos Estados Unidos (Fed) de Boston, Cathy Mineha, participa, às 13 horas, do evento ?New England Economic e Real State Industry Update?, em Boston. EUA/Fed/São Francisco - A presidente do banco central dos Estados Unidos (Fed) de São Francisco, Janet Yellen, fala, às 14h10, em conferência da National Community Reinvestment de 2006 em Henderson, Nevada (EUA). EUA/Fed - O presidente do banco central dos Estados Unidos (Fed), Ben Bernanke, discursa, às 21 horas, no Economics Clubs de Nova York. Ela vai abordar a curva de juros e a política monetária.