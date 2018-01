Dados de petróleo podem direcionar rumo dos mercados São Paulo, 7 de fevereiro - Os investidores se preparam hoje para receber os dados sobre os estoques de petróleo e derivados que saem nos Estados Unidos. A expectativa quanto à divulgação desses números é grande, já que especulações dão conta que o relatório deverá apontar recuo acentuado dos estoques de derivados - que incluem óleo para calefação e diesel. A região nordeste dos EUA, onde a previsão é de queda da temperatura, é a maior consumidora de óleo de calefação do mundo. Com isso, operadores acreditam que será difícil o petróleo superar os US$ 60 por barril. Também poderá influenciar no comportamento dos mercados os dados de produtividade nos Estados Unidos e as perspectivas para a economia do país feitas pelo Fed da Filadélfia. Todos os horários e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Mão-de-Obra - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados preliminares da produtividade e do custo da mão-de-obra no quarto trimestre de 2006. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo na semana até 2 de fevereiro. EUA/Balanços - As empresas Cigna Corp, Devon Energy, Moody's, News Corporation, Prudential, Sara Lee Corp e Whirpool divulgam balanços nos Estados Unidos. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 18 horas, os dados do crédito ao consumidor em dezembro. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve Bank de Filadélfia, Charles Plosser, fala, às 11h15, sobre as perspectivas da economia norte-americana para 2007. EUA/Investimentos - O secretário-assistente do Tesouro para Assuntos Internacionais dos Estados Unidos, Clay Lowery, depõe, às 13 horas, sobre investimentos estrangeiros no país em audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, em Washington. EUA/Orçamento - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, depõe, às 13 horas, sobre a proposta de Orçamento do governo Bush para 2008 no Comitê de Orçamento da Câmara. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 13 bilhões em papéis de 10 anos, devendo anunciar o resultado às 16 horas. Veículo/Anfavea - A Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, o desempenho da indústria automobilística em janeiro. Emprego/Fiesp - O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga, às 11 horas, o Índice de Nível de Emprego da Indústria do Estado em janeiro. Agrícola/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro.