Dados do PIB e ameaça terrorista derrubam Nikkei 225 O índice Nikkei 225 teve outra baixa no fechamento do pregão de hoje da bolsa de Tóquio, pressionado pela decepção dos investidores com os dados sobre o PIB japonês, que ficaram abaixo do esperado, e pelo impacto da descoberta de um plano terrorista na Grã-Bretanha, que prejudicou as ações das companhias aéreas. O Nikkei 225 perdeu 0,4%, para fechar em 15.565,02 pontos. Antes da abertura do mercado, o governo japonês divulgou que o PIB cresceu 0,2% no trimestre abril-junho. Embora tenha sido a sexta alta consecutiva, o resultado não impressionou os investidores, que previam uma elevação de 0,4%. As ações das duas maiores empresas aéreas do Japão sofreram os efeitos da descoberta de um plano terrorista de grande escala na Grã-Bretanha. Japan Airlines caiu 1,4% e All Nippon Airlines perdeu 1,6%. (As informações são da Dow Jones).