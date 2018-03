Dados empresariais dos EUA podem indicar grau da desaceleração no setor São Paulo, 16 de janeiro - A temporada de divulgação de balanços trimestrais por grandes companhias dos Estados Unidos poderá dar uma idéia sobre a extensão e a gravidade da desaceleração da atividade industrial norte-americana. Hoje o destaque do setor corporativo deve ficar por conta dos dados financeiros da Intel. EUA/balanços - As empresas norte-americanas Freeport-McMoRan Copper & Gold, Intel, US Bancorp e Wells Fargo & Co divulgam seus dados financeiros trimestrais. Brasil/Balanços - A brasileira Votorantim Celulose e Papel (VCP) divulga seu balanço. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de janeiro.