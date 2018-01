Dados fracos impulsionam títulos; ações caem em NY Os títulos do Tesouro americano (Treasuries) exibem uma reação forte aos dados divulgados às 12 horas, com os investidores ampliando as compras e derrubando o juro projetado pelos papéis. O juro da T-Note de 10 anos chegou a cair mais de 1%, mas está em baixa de 0,84%, a 4,5694% ao ano, de uma queda de 0,17% antes dos dados. O mercado acionário teve uma reação fugaz e o índice Dow Jones apagou a alta logo em seguida. Às 12h30, o índice cedia 0,14%. O Nasdaq recuava 0,30%, abaixo da alta de 0,24% registrada antes dos dados. O dólar amplia a queda a 0,20%, para 116,67 ienes, de um recuo de 0,06% antes dos dados. O euro sobe 0,20%, revertendo a queda de 0,01% vista antes dos números. O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) informou queda no índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a outubro para 51,2, de 52,9 em setembro. Economistas citados pela Dow Jones previram que tivesse subido para 53,5. O Departamento do Comércio informou que o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção caiu 0,3% em setembro. Os economistas previam redução de 0,1%. O dado de gastos de agosto foi revisado de aumento de 0,3% para inalterado. As informações são da Dow Jones.