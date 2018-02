DaimlerChrysler quer aumentar vendas de veículos de passeio O executivo-chefe da DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, disse hoje que a divisão Chrysler pretende aumentar as vendas de automóveis de passeio enquanto mantém as dos caminhões de pequeno porte nos níveis atuais. "É uma questão de (focar em) veículos mais eficientes e compactos", disse Zetsche. No início do mês, a DaimlerChrysler fez uma advertência pela perda de lucros na divisão Chrysler após a divulgação de resultados mais fracos que o esperado. Segundo a montadora, o lucro operacional em 2006 deve ficar "na ordem de 5 bilhões de euros" com a Chrysler registrando prejuízo próximo ao 1 bilhão de euros. Zetsche, no entanto, negou-se a dar detalhes sobre as medidas propostas para melhorar os resultados do grupo. "Ainda não estamos na posição de dar detalhes sobre esse assunto", comentou Zetsche. A DaimlerChrysler pretende diminuir os atuais níveis de produção, pois acredita que as vendas no varejo apresentem uma queda de 90 mil veículos no terceiro trimestre e mais 45 mil no quarto trimestre. Com objetivo de reanimar as vendas, o grupo prevê também o lançamento de oito novos modelos durante o segundo semestre de 2006. As informações são da Dow Jones.