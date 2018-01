DaimlerChrysler se diz confiante no Brasil, mas câmbio preocupa Apesar de continuar, de maneira geral, confiante nas perspectivas e nas políticas de crescimento econômico brasileiras, a DaimlerChrysler ainda está preocupada com o impacto da valorização do câmbio sobre as exportações do País, disse o executivo-chefe do grupo, Dieter Zetsche. "O Brasil fez importantes avanços em suas políticas econômicas, como o controle da inflação e o aumento da renda", afirmou. "Mas a taxa de câmbio atual representa um problema para os exportadores locais." Zetsche discursou em cerimônia comemorativa do 50º aniversário da primeira operação do grupo no Brasil. Ele reiterou o compromisso da empresa com o mercado nacional. "Estamos totalmente comprometidos com o Brasil, mantendo os nossos planos de investimento para os próximos anos e nossa forte presença local", disse o executivo. A companhia não detalhou seus planos, no entanto. Outras montadoras já indicaram que planejam focar-se nas vendas domésticas, reduzindo as exportações. Zetsche disse também que o grupo está passando por momentos turbulentos nos EUA, mas ressaltou que novos veículos que estão sendo testados têm apresentado um grau elevado de aceitação entre os clientes. As informações são da Dow Jones.