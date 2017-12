DaimlerChrysler vai produzir Classe C Sports no Brasil A montadora DaimlerChrysler AG informou que o modelo Classe C Sports da Mercedes-Benz será produzido na fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A produção deve ter início no primeiro trimestre de 2007. O modelo atualmente é manufaturado pela DaimlerChrysler na fábrica de Sindelfingen (Alemanha), que deve se concentrar então na produção de sedans para a nova geração do Classe C. A fábrica em Juiz de Fora se tornará a única a produzir o Classe C Sports, que terá como destino principal os mercados europeus. As informações são da Dow Jones.