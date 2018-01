Danone quer duplicar produção de lácteos em Poços de Caldas até 2009 A Danone assinou ontem um protocolo de intenções com o governo de Minas Gerais para investir R$ 80 milhões na duplicação da capacidade de produção de lácteos, em Poços de Caldas, no sul do Estado, até 2009. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Agricultura de Minas. Este ano, a fábrica já recebeu investimentos de R$ 65 milhões em máquinas, equipamentos e obras. Além destes aportes, a companhia adquiriu três terrenos onde será construído um novo Centro de Distribuição. Em 2006, a Danone deve atingir uma produção de 203 mil toneladas de produtos lácteos. Em 2007, a expectativa é atingir um volume de 283 mil toneladas e passar para 400 mil toneladas em 2009. Com esta produção a unidade de Poços passaria a terceira maior fábrica da empresa francesa no mundo. "O investimento da Danone em Minas é resultado do programa Minas Leite", informou o secretário Marco Antonio Rodrigues da Cunha. O projeto foi lançado pela secretaria no final de 2005 com o objetivo de melhorar a qualidade e competitividade do leite produzido nas propriedades, além de aumentar a industrialização no Estado. As ações abrangem a capacitação de pecuaristas, identificação do trabalho de defesa sanitária animal, melhoramento das estradas vicinais para escoamento da produção e criação de linhas de financiamento para indústrias e produtores. Hoje, a Danone de Poços de Caldas consome 250 milhões de litros de leite por ano. Para atingir as metas de crescimento até 2009, serão necessários 500 milhões de litros/ano. A companhia iniciou as atividades no Brasil em 1970, por meio de uma parceria com o Laticínios Poços de Caldas, quando lançou um produto até então inédito no mercado, o iogurte com polpa de frutas. Atualmente, a empresa conta com duas fábricas, localizadas em Poços de Caldas (MG) e Guaratinguetá (SP).