Dasa compra laboratório Atalaia por R$ 26,930 milhões A Diagnósticos da América (Dasa) anunciou hoje a compra de 100% das cotas do Laboratório Atalaia, de Goiânia (GO), por R$ 26,930 milhões. O laboratório presta serviços de análises clínicas e diagnósticos por imagem. O valor de aquisição engloba uma dívida líquida de R$ 1,930 milhão. Do montante de R$ 25 milhões a ser pago aos antigos sócios do Atalaia, R$ 22,100 milhões serão desembolsados à vista com recursos próprios da Dasa, R$ 400 mil em até 60 dias e os R$ 2,5 milhões restantes serão retidos em conta de depósito vinculada (escrow) por um período de até 6 anos. Além disso, serão pagos R$ 3,920 milhões referentes à compra de dois imóveis de propriedade dos antigos sócios e do Laboratório Atalaia. O Atalaia foi fundado em 1968 e ocupa a liderança do mercado em Goiânia, com 12 unidades na região, onde atende a cerca de 30 mil pacientes por mês. O Atalaia registrou receita bruta de R$ 19,2 milhões no período de 12 meses de outubro de 2005 a setembro de 2006.