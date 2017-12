Dasa compra laboratório MedLabor (DF) por R$ 6,3 milhões A Dasa comunicou hoje a compra do Laboratório Imuno Ltda., conhecido pela marca MedLabor, por R$ 6,324 milhões. Desse total, R$ 1,403 milhão diz respeito ao endividamento líquido assumido. Do valor restante, R$ 4,221 milhões serão pagos com recursos próprios e R$ 700 mil ficarão retidos em conta de depósito vinculada, por até seis anos. O MedLabor representa a segunda compra da Dasa em Brasília, onde já atua desde abril de 2005 com a rede Pasteur. A companhia prevê manter as duas marcas e integrar os laboratórios centrais na região, para melhorar o atendimento. A transação terá de ser submetida ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).