Dasa compra Laboratório Pasteur, de Fortaleza, por R$ 13 mi A Diagnósticos da América (Dasa) acertou ontem a compra de 100% do capital (300 mi cotas) do Laboratório Louis Pasteur Centro de Medicina Laboratorial Ltda (LabPasteur), de Fortaleza (CE), por R$ 13 milhões. O valor será pago integralmente com recursos próprios, sendo R$ 9,5 milhões à vista e R$ 3,5 milhões em contas de depósito vinculadas (escrow) por um período de até 6 anos, sendo R$ 2 milhões para cobrir eventuais contingências e R$ 1,5 milhão vinculados à permanência dos antigos sócios na condução das atividades do LabPasteur. O valor de R$ 77 mil de dívida líquida será descontado do valor da aquisição. A Dasa informou ainda que o imóvel onde se localiza a sede do LabPasteur em Fortaleza, no valor de R$ 3,220 milhões, não foi incluído na transação e passará à propriedade dos antigos sócios do laboratório. Esse imóvel foi alugado pelo LabPasteur e também servirá como garantia por eventuais contingências. O LabPasteur foi fundado em 1989. Detém acertificação PALC (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica). Atualmente possui 14 unidades de atendimento, sendo o maior laboratório de Fortaleza, atendendo a cerca de 1.100 pacientes por dia (aproximadamente 27.000 por mês). Registrou receita bruta de R$ 14,7 milhões em 2005 e de R$ 15,5 milhões entre abril de 2005 e março de 2006. Esta é a primeira aquisição da Dasa no Nordeste do Brasil. Fortaleza representa um mercado de 2,2 milhões de habitantes, com cerca de 33% da população coberta por planos de assistência médica privada.