Datasul cria nova diretoria e visa o México Recém-chegada à Bovespa, a companhia de softwares Datasul criou a diretoria de desenvolvimento de Novos Negócios, que terá Paulo Caputo no comando. Caputo ocupava o cargo de diretor de Operações da companhia. Segundo Caputo, a nova unidade vai direcionar os investimentos captados na oferta pública inicial de ações (R$ 317 milhões). Uma das metas é a aquisição de outras empresas, dentro e fora do País. A outra é a internacionalização da companhia, tendo como prioridade o mercado mexicano. Segundo ele, a utilização de softwares por empresas de médio porte, principal segmento da Datasul, ainda é modesta no México.