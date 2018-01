Debêntures do BNDES estréiam na Bovespa Começam a ser negociadas hoje, na Bolsa de Valores de São Paulo, as debêntures emitidas pela BNDESPar. O braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou R$ 600 milhões em títulos, que vão pagar juros de 8,5% ao ano ao investidor. A captação estava estimada inicialmente em R$ 500 milhões, mas foi elevada em 20%. Após o processo de formação de ofertas (bookbuilding), cada título foi vendido a R$ 898,33. O vencimento acontece em janeiro de 2012, portanto os papéis possuem prazo de cinco anos. A novidade da operação foi a fatia destinada à pessoa física, de 30%. Petrobras e Suzano já haviam oferecido debêntures ao pequeno investidor, mas em proporções bem menores, de 10% e 3%, respectivamente. A aplicação em títulos privados geralmente fica restrita ao grande investidor. A limitação já começa pelo valor unitário dos papéis, geralmente elevado. Um obstáculo a superar é a reduzida liquidez do mercado secundário de debêntures, o que obriga o aplicador a permanecer com os papéis. Para resolver essa questão, o BNDES pode contratar um formador de mercado, instituição responsável por garantir ofertas de compra e venda. Ao destinar uma fatia considerável para a pessoa física, o BNDES pretende popularizar o investimento, assim como fez com o lançamento das cotas do PIBB, fundo de ações que acompanha o IBrX-50.