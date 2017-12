Decepção com vendas no varejo prejudica Bolsas de NY As Bolsas norte-americanas operam em baixa na expectativa do relatório de emprego ("payroll") que sai amanhã nos EUA. A queda reflete também a decepção dos investidores com os números sobre as vendas das maiores redes varejistas norte-americanas, que em média ficaram abaixo do previsto. A maior do mundo, a Wal-Mart, reportou, entretanto, aumento levemente superior a sua própria estimativa. Na Bolsa de Nova York, pesou ainda a notícia de uma decisão judicial contrária à farmacêutica Merck em ação movida por uma pessoa que sofreu ataque cardíaco, o qual estaria relacionado ao uso de seu medicamento Vioxx. Às 14h04 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,50% e o Nasdaq recuava 0,29%. As informações são das agências internacionais.