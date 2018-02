Decisão da CVM faz Arcelor ON disparar 4,69% As ações ordinárias da Arcelor disparam nesta manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Às 10h19, os papéis eram negociados a R$ 37,70, com ganho de 4,69%, o maior registrado na Bolsa. A segunda maior alta era de TIM Participações PN, com 1,77%. A alta das ações da Arcelor Brasil reflete a notícia de que as áreas técnicas da Comissão de Valores Mobiliários mantiveram a exigência de que a direção da empresa faça uma oferta pública de compra dos papéis. Com a decisão, o recurso interposto pela companhia indiana contra a medida foi encaminhado à apreciação do Colegiado da CVM para decisão final da autarquia. O relator da matéria será sorteado hoje, em reunião, segundo informa a autarquia em comunicado.