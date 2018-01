Decisão sobre incorporação do Sudameris pelo ABN está suspensa O diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Alexandre Tombini, publicou aviso no Diário Oficial, informando que, por força de decisão judicial, estão suspensos os efeitos da assembléia geral extraordinária do Banco ABN Amro Real S.A. , homologada pelo BC em 13 de março deste ano, referente à incorporação das ações do Banco Sudameris Brasil S.A. pelo Banco ABN Amro Real, aumento do capital do Banco ABN Amro Real de R$ 7,458 bilhões para R$ 7,593 bilhões e reforma estatutária. O aviso foi publicado na Seção 3 do Diário Oficial da última sexta-feira que, em virtude de operação tartaruga dos servidores da Imprensa Nacional, somente circulou nesta segunda-feira.