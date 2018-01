Defensivo químico vira moeda no campo A troca de defensivos químicos por produtos agrícolas começou como estratégia de financiamento, fidelização e aumento de vendas. Mas está se tornando um novo negócio para as empresas do setor. A operação é tradicional entre os produtores de soja e as tradings que, além de comercializar o grão também fazem o processamento e são donas das principais marcas de fertilizantes do País. Agora também está ganhando força no mercado de algodão, criando uma nova relação entre produtores e os fabricantes de defensivos químicos utilizados no controle de pragas e doenças das lavouras. Na prática, as empresas oferecem os defensivos aos produtores e recebem como pagamento o algodão em pluma após a colheita. De posse do produto, elas passam a fazer operações de hegde (proteção contra variações de preços) no mercado futuro e operam como vendedoras de algodão, acrescentando mais uma atividade à produção e comercialização de defensivos agrícolas. O comércio pode ser feito de duas formas: diretamente entre as indústrias de defensivos e empresas estrangeiras. Na outra opção, as tradings procuram as indústrias para funcionarem como intermediárias na aquisição da matéria-prima. A Milênia, uma das principais indústrias de defensivos agrícolas do País, vendeu no ano passado cerca de 7,5 mil toneladas de algodão. Para esse ano, no entanto, esse volume deve ser ampliado em 60% com a expectativa de comercializar 12 mil toneladas em 2006. ?A maioria dos negócios é destinado às tradings. Oferecemos volumes maiores do que um produtor poderia fazer individualmente", afirma Miguel Abrão, gerente do departamento de projetos comerciais da Milênia. Números não oficiais mostram que a participação das empresas de defensivos se aproxima 50% das exportações nacionais de algodão. Os embarques brasileiros devem ficar próximos de 450 mil toneladas este ano. Desse total, um volume acima de 200 mil toneladas é exportado pela empresas, seja por meio de originação para tradings ou por vendas diretas a empresas no exterior. Para os produtores, a operação de troca pode ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que as empresas garantem toda a infra-estrutura de escoamento e oferecem preços interessantes para que o negócio seja fechado, elas podem se transformar em concorrentes dos produtores. "Imagine se uma dessas empresas resolver fazer caixa e comece a vender algodão no mercado. Isso derruba os preços rapidamente, fato que já aconteceu este ano", afirma João Carlos Jacobsen, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A recomendação aos produtores é que eles próprios façam a negociação com os importadores, obtendo o financiamento das empresas de defensivos por meio da cessão de crédito dos contratos de venda. "Assim o comprador passa a ser cliente do produtor, com quem poderá fazer qualquer negociação direta caso algum problema aconteça", explica Jacobsen. "O produtor de algodão tem que produzir e vender algodão. A empresa de defensivo tem que produzir e vender defensivo", afirma.