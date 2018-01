Defesa deve responder por 10% da receita da Embraer este ano A área de defesa deve representar 10% da receita da Embraer em 2006 e atingir 12% em até cinco anos, informaram o presidente da empresa, Maurício Botelho, e o vice-presidente para o Mercado de Defesa e Governo da companhia, Luiz Carlos Aguiar. Em 2005, o setor representou 10,8% da receita de R$ 9,1 bilhões. Os executivos participaram hoje da cerimônia de entrega, na unidade da empresa em Gavião Peixoto (SP), dos primeiros cinco Super Tucanos de 25 previstos a serem destinados à Força Aérea da Colômbia até 2008, negócio que deve movimentar ao todo US$ 250 milhões. Além do modelo, foi entregue um Embraer 170 à Satena, empresa estatal de transporte aéreo colombiano. Botelho lembrou que a entrega deve contribuir para alavancar a participação do setor no resultado do quarto trimestre da Embraer, já que no terceiro trimestre foi de apenas 1,4%. "A questão das apropriações e divulgações trimestrais podem deturpar a situação real. Neste ano a defesa e governo vão representar cerca de 10% da receita total", afirmou o presidente da empresa. Além do negócio com a Colômbia, a Embraer tenta exportar o modelo, utilizado em missões de segurança interna e vigilância de fronteiras, para a Turquia, onde participa de uma concorrência para o fornecimento de 36 unidades. Outras 40 unidades foram entregues para a Força Aérea Brasileira (FAB), de 99 Super Tucanos previstos. Botelho afirmou que os investimentos da Embraer na área de defesa "são bastante significativos" e que detalhes devem ser divulgados na reunião de amanhã do conselho de administração da empresa. Já o vice-presidente para o Mercado de Defesa e Governo, Luiz Carlos Aguiar, revelou que no plano a ser apresentado amanhã "crescem a participação das áreas comercial e executiva". O executivo explicou que o número total de aviões entregues em 2006 deve ser de 135, dez a menos do que era previsto inicialmente. "Mas vamos ter crescimento no faturamento", afirmou o presidente da Embraer. Já as previsões de entrega de 160 a 165 unidades em 2007 e de 190 a 195 aviões em 2008 estão mantidas. "Para o ano que vem, praticamente 100% dos pedidos são firmes, com uma pequena variação no setor de executivos", completou. Crise nos aeroportos O presidente da Embraer considerou inaceitável e disse ficar "indignado" com a crise no setor aéreo brasileiro. "Eu, como passageiro, fico indignado com o problema. Espero que seja avaliado o que tem de fato levado a isso e que essas questões sejam corrigidas", disse Botelho. "Um país como o nosso, onde o transporte aéreo tem a importância que tem, não pode ficar sujeito a situações deste tipo. Isso é inaceitável", complementou o executivo. O presidente da Embraer disse que não comentaria a possível saída do ministro da Defesa, Waldir Pires. A mesma posição foi tomada por José Américo dos Santos, tenente brigadeiro-do-ar que representou Pires na cerimônia. "Não falo sobre o controle aéreo nacional", disse. Botelho voltou a comentar o acidente entre o avião Legacy, da Embraer, e o Boeing da Gol, em 29 de setembro, o qual ele considera "um fato triste, desagradável e doloroso". No entanto, de acordo com o executivo, as causas têm de ser investigadas para que haja uma prevenção de novos acidentes. "A Embraer forneceu um avião e as razões têm de ser investigadas. A visão da investigação do acidente é centrada na prevenção, pois ninguém faz um acidente porque quer", concluiu.