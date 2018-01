Déficit não tem peso imediato na polícia, diz Bernanke O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse que o déficit orçamentário dos EUA não terá um impacto sobre a política monetária no curto prazo, mas a questão precisa ser resolvida no longo prazo. Manter a economia nos trilhos "exige que alcancemos uma melhor situação fiscal", disse Bernanke ao Comitê Bancário do Senado, durante seu depoimento semestral sobre a política monetária.