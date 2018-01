Déficit nominal do setor público é de 3,29% O déficit nominal do setor público fechou 2005 em R$ 63,641 bilhões, informou hoje de manhã o Departamento Econômico do Banco Central (Depec). O valor corresponde a 3,29% do PIB. Em 2004, o déficit nominal do setor público havia ficado em R$ 47,144 bilhões, que equivaliam a 2,67%do PIB. Em dezembro do ano passado, o déficit nominal ficou em R$ 15,776 bilhões. O valor é superior aos R$ 15,285 bilhões de dezembro de 2004 e também é maior que os R$ 13,039 bilhões de 2003.