Delegação da Petrobras visita Japão para discutir parcerias Executivos da Petrobras devem visitar o Japão no próximo final de semana para discutir parcerias com empresas japonesas. A delegação da petrolífera inclui o diretor financeiro, Almir Barbassa, e diretor de negócios de refino, comercialização e distribuição (downstream), Roberto Costa, segundo Osvaldo Kawakami, gerente-geral do escritório da companhia em Tóquio. Kawakami não forneceu detalhes sobre a agenda, mas disse que a visita deve se concentrar nas conversações sobre "parcerias com companhias japonesas", e não visa especificamente a possível aquisição de uma refinaria em Okinawa. Os executivos da Petrobras devem chegar ao país na manhã de sexta-feira, onde permanecerão por dois dias. Na primeira quinzena de setembro, o diário japonês de negócios Nikkei noticiou que a Petrobras estava em negociações com a ExxonMobil Corp. para aquisição da refinaria Nansei Sekiyu. A TonenGeneral Sekiyu, subsidiária japonesa da Exxon Mobil, detém 87,5% de participação na Nansei Sekiyu, localizada na ilha de Okinawa (sudoeste do Japão). A Sumitomo Corp. possui os 12,5% restantes. De acordo com o Nikkei, a Petrobras pretende aumentar sua presença no mercado asiático ao comprar a Nansei Sekiyu. A Petrobras não possui participação em petrolíferas japonesas. As informações são da Dow Jones.