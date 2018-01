Dell adia divulgação de balanço e ação cai 2,8% A fabricante de computadores pessoais Dell informou que a SEC (Securities and Exchange Commission), comissão de valores mobiliários dos EUA, aprofundará as investigações sobre sua contabilidade e que a divulgação de seu balanço do terceiro trimestre fiscal, prevista para hoje, será adiada por causa da complexidade do processo. A companhia de Round Rock, Texas, havia informado em agosto que estava sendo investigada pela SEC, no que descreveu como um processo informal. Agora a Dell se referiu a uma ordem formal de investigação. As ações da Dell caíam 2,8% para US$ 25,02 por volta das 8 horas (de Brasília) em Frankfurt, do fechamento em US$ 25,75 ontem em Nova York. O anúncio do adiamento da divulgação do balanço e da investigação da SEC foi feito ontem à noite. No comunicado, a Dell disse que divulgará seus resultados até o fim do mês e que os lucros futuros serão anunciados uma semana depois do previsto. A companhia deveria divulgar seus resultados do terceiro trimestre hoje. Analistas prevêem lucro no trimestre por causa da política disciplinada de preços da empresa. Nem a Dell nem a SEC revelaram a natureza exata das questões que levaram ao processo. Em setembro, a Dell divulgou comunicado destacando que o processo envolveria temas "referentes a itens acruados, reservas e outros itens do balanço". As companhias usam itens acruados e reservas quando vendem serviços, mas os entregam em datas posteriores. No caso da Dell, a companhia tipicamente destinada fundos das operações em curso para cobrir custos de reclamações futuras. Charlie Wolf, analista da Needham & Co., disse que a notícia reflete uma confusão entre a alta direção da Dell e lança mais dúvida sobre o futuro de Kevin Rollins, executivo-chefe da empresa. As informações são da agência Dow Jones.