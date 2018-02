Dell adia publicação de balanço e suspende recompra de ações A Dell informou nesta segunda-feira que uma investigação anunciada anteriormente sobre suas reservas, acúmulo de patrimônio e outros itens do balanço vai provocar o atraso da divulgação de seus comunicados financeiros referentes ao segundo trimestre deste ano. A fabricante de computadores pessoais do Texas disse também que está suspendendo o programa de recompra de ações e adiando uma reunião com analistas marcada para esta quarta-feira. Não foi agendada uma nova data para esse evento. "Ainda não chegamos a nenhuma conclusão sobre a relevância dessas questões", disse o presidente do comitê auditor em comunicado, Don Carty. A Dell disse que planeja enviar à SEC o documento com os resultados financeiros assim que possível. A companhia também afirmou que está trabalhando com o comitê auditor e com seus auditores independentes para decidir se será necessária a republicação de relatórios financeiros anteriores. As ações do grupo caíam 4,1% no pré-mercado em Nova York. As informações são da Dow Jones.