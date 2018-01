Dell cresce 37% no 3º trimestre no Brasil A fabricante de computadores Dell registrou no Brasil um crescimento de receita de 37% no terceiro trimestre de 2006, de acordo com o diretor geral da empresa no País, Raymundo Peixoto. No período, informou o executivo, a Dell obteve 30,8% de participação no mercado de grandes empresas, 21,2% em médias e 5,5% em pequenas. A partir desse resultado, o executivo afirmou que a Dell irá manter no próximo ano o foco no mercado corporativo. "O foco da Dell no Brasil é o mercado corporativo, principalmente das pequenas e médias empresas", declarou Peixoto. Sem citar números, o executivo se mostrou otimista com os resultados para 2007, com base nas expectativas de que o governo estenda as isenções de PIS e Cofins para todos os computadores, independentemente do valor do equipamento. "Se deu resultado (a MP do Bem), por que não continuar (a isenção)?", indagou o executivo. Ele ressaltou a possibilidade de estender a isenção inclusive para servidores, segmento no qual a empresa tem 44,4% de participação de mercado. Segundo o executivo, a Dell vai começar a instalar quiosques para a apresentação dos computadores em locais como shopping centers, mas informou que a empresa vai manter o atual modelo de atendimento para consumidores, de compras pela internet ou telefone. "A Dell não vai fazer varejo no ano que vem. O foco continuará no mercado corporativo", reiterou. Com relação ao mercado de informática, Peixoto afirmou que "a capacidade de crescimento é tremenda", destacando a previsão de crescimento do mercado legal de computadores, em detrimento do chamado "mercado cinza". De acordo com dados da consultoria IT Data, o mercado ilegal de PCs caiu de 73% em 2004 para 48% no primeiro semestre deste ano. A meta da Dell, segundo Peixoto, é crescer acima das taxas observadas no mercado, objetivo comum ao de outros países emergentes, onde a penetração da empresa é baixa. Questionado sobre o crescimento da empresa neste ano, o executivo estimou uma taxa de cerca de 40%. Ele acredita no potencial de crescimento do mercado de informática no País, e na capacidade de a economia brasileira manter o ritmo de crescimento no próximo ano. "Diversidades existem, mas também existe o potencial de crescimento", afirmou.