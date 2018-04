Delta Air Lines sai do processo de concordata nos EUA A Delta Air Lines, terceira maior companhia aérea dos EUA em tráfego de passageiros, saiu do processo de concordata hoje, após 19 meses de reestruturação. O grupo de Atlanta, porém, ainda deve enfrentar algumas dificuldades do setor, incluindo a alta nos preços dos combustíveis e competição mais acirrada no mercado doméstico. Segundo comunicado, graças ao plano de recuperação a Delta agora está melhor posicionada para competir. "Com a reestruturação conseguimos restaurar nosso balanço patrimonial, melhorar o atendimento ao cliente, expandir o sistema de rotas internacionais e construir uma plataforma para um futuro de sucesso", afirmou o executivo-chefe da empresa, Gerald Grinstein. A companhia entrou em concordata (chamada de "Capítulo 11" nos EUA) em 14 de setembro de 2005, em um momento que a indústria enfrentava forte alta nos preços dos combustíveis e crescente competição de empresas que operam no regime de baixos custos e baixas tarifas. A reestruturação, segundo a Delta, resultou em uma economia de custos anual de US$ 3 bilhões. Neste ano, o grupo também enfrentou uma oferta de compra não solicitada de US$ 9,75 bilhões, recebida da US Airways. Com a conclusão do processo, as atuais ações da Delta em circulação serão canceladas e seus acionistas não receberão qualquer compensação por suas posições. A nova ação da companhia começa a ser negociada na Bolsa de Nova York na próxima quinta-feira, sob o código DAL. Os papéis serão emitidos para credores e alguns funcionários. As informações são da Dow Jones.