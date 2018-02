Demanda da China impulsiona lucro recorde da Rio Tinto Influenciada pela forte demanda chinesa por cobre e minério de ferro, a Rio Tinto anunciou salto de 75% nos lucros durante o primeiro semestre, alcançando recorde de US$ 3,8 bilhões. Entre janeiro e junho do ano passado, a companhia apresentou lucro de US$ 2,17 bilhões. O desempenho da mineradora ficou US$ 300 milhões acima das projeções do mercado. Agora os analistas estimam que a Rio Tinto, que tem ações listadas na Austrália e no Reino Unido, divulgará lucro líquido próximo de US$ 8 bilhões para o ano todo. As vendas da mineradora subiram 22,5% frente ao primeiro semestre de 2005, de US$ 8,67 bilhões para US$ 10,62 bilhões. Além de estimular especulações de que a empresa poderia estar se preparando para uma grande compra, o excelente desempenho também respalda as estimativas do mercado para a concorrente BHP Billiton. Os analistas estimam que a BHP, que apresenta relatório do ano fiscal em 23 de agosto, anunciará salto de 60% no lucro líquido, para US$ 10 bilhões ou mais. As informações são da Dow Jones.