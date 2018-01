Demanda global por ouro foi recorde em 2005 A demanda por ouro atingiu recorde de US$ 53,6 bilhões em 2005 com a ajuda de consumidores e investidores, informou o Conselho Mundial do Ouro, organização das mineradoras de ouro. A demanda esteve pulverizada entre vários segmentos, mas o maior crescimento foi registrado entre os investimentos identificados, que subiram 26% em 2005, para 600 toneladas métricas em 2005. A demanda das joalherias subiu 5% e industrial cresceu 2%. O Conselho informou que em montante a demanda por ouro também foi recorde, subindo a 3,13 mil toneladas métricas, incluindo investimentos do varejo e de joalherias.