Demanda já afeta o preço de imóveis Nos próximos dois anos, a rentabilidade dos imóveis vai superar qualquer aplicação financeira, aposta o diretor da incorporadora e construtora Setin, Guilherme França. E a hora de investir é agora, afirma, para depois acrescentar que a procura já está crescendo. "Somente nos últimos cinco meses, a demanda das incorporadoras por terrenos se intensificou de tal forma que aumentou em cerca de 30% o valor do imóvel", diz. "Quem não aproveitar o momento vai comprar mais caro", concorda o diretor da Basimóvil, Alexandre Fonseca, para quem o mercado está aquecido porque as compras na planta estão altamente favorecidas. Ele informa que hoje o consumidor pode financiar 20% do empreendimento durante a construção, ante os cerca de 40% a 50% exigidos anteriormente. A principal conseqüência é a redução expressiva das prestações. "Na Barra da Tijuca, área valorizada do Rio, há empreendimentos com parcelas fixas de R$ 350 durante a construção. Isso está chamando a atenção da classe média, que vê crescer as chances de formar uma aposentadoria investindo esses 20% e pagando os 80% restantes com o rendimento dos aluguéis", diz o executivo. Quem já tem imóvel conta com um incentivo extra desde 2005, com a edição da chamada "MP do Bem". Entre outras coisas, a medida provisória isenta do pagamento de 15% do Imposto de Renda quem vender imóvel residencial para comprar outro no prazo de 180 dias. "É um estímulo ao investimento", diz o advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral. Ele lembra que o benefício só pode ser usufruído a cada cinco anos e, no caso de o consumidor não gastar o dinheiro na compra de outro imóvel, terá de pagar imposto sobre a diferença. O vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi), Elbio Fernández Mera, concorda que o cenário é positivo, mas alerta: como em qualquer outro investimento, é preciso ser criterioso. "É recomendável dar preferência a unidades comerciais, cujo rendimento mensal fica entre 0,8% e 1% do valor do imóvel." Mera destaca os imóveis localizados nas imediações das avenidas Luis Carlos Berrini e Faria Lima, em São Paulo, ou nas proximidades de shoppings centers. "O momento é oportuno para a compra de escritórios de 50 a 100 metros quadrados em locais similares a esses, onde os aluguéis estão crescendo e a taxa de vacância é a menor dos últimos cinco anos", diz. No caso de apartamentos residenciais, a rentabilidade é bem menor, atingindo o máximo de 0,8%. "Mas pode ser maior em locais com alta demanda por executivos que trabalham em multinacionais." Longo prazo Vale ressaltar que, mesmo no caso de ser considerada atraente, a rentabilidade do imóvel pode não ser vantajosa no longo prazo. "Independentemente do investimento ser em ações, fundos de renda fixa ou imóveis, é preciso conhecer bem o mercado, saber se há tendência de valorização ou desvalorização, comparar com outras alternativas", diz o vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Rodolpho Vasconcellos. Segundo ele, o consumidor também deve levar em conta que a aquisição de imóveis implica gastos com manutenção e relacionamentos com imobiliárias e locatários, entre outros aspectos. "É preciso verificar se, no fim das contas, tudo isso somado não elimina a vantagem do investimento em relação aos títulos públicos, por exemplo", diz o executivo. "Sem contar que, dificilmente, se encontram imóveis que rendam 1% ao mês", admite. Além das unidades comerciais, o mercado de flats surge como oportunidade a ser avaliada. Em franca recuperação, o segmento apresenta atualmente um rendimento entre 0,5% e 0,6% ao mês sobre o valor do investimento, segundo o Secovi. Não são porcentuais satisfatórios, mas os analistas entendem que a oportunidade está nos preços atraentes e na perspectiva de aumento do rendimento, devido à crescente taxa de ocupação - em torno de 60%, a melhor dos últimos anos, segundo o Secovi. Quem prefere investir em terrenos para revender, a principal orientação dos analistas é identificar loteamentos com potencial de rápida ocupação. Considerando o tempo de preparação e maturação do loteamento, são precisos, em média, quatro anos para que o imóvel possa ser vendido com lucro satisfatório. Para os mais cautelosos, há outras alternativas de investimentos que vêm ganhando mercado, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), normalmente vinculados à compra e venda de imóveis e com rentabilidade prefixada. O CRI é isento de Imposto de Renda para pessoa física, rende IGP-M mais 1% ao mês e tem como garantia o próprio imóvel. "É um caminho mais fácil, e o investidor não precisa conhecer bem o mercado imobiliário", resume Rodolpho Vasconcellos, da Ademi.