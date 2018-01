Demanda por debêntures da BNDESPar supera oferta A demanda pelas debêntures lançadas hoje na Bolsa de Valores de São Paulo pela BNDESPar (empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) superou a oferta em três vezes, atingindo um total de 1,8 milhão de papéis. Os fundos de investimento ficaram com a maior parte das 600 mil debêntures emitidas, levando 39,58%. Eles foram seguidos por entidades de previdência privada que adquiriram 32,94%, e pessoas físicas que absorveram 18,30% da operação. As instituições intermediárias participantes da distribuição compraram o equivalente a 3,3% e as demais pessoas jurídicas, 3,26%. As companhias seguradoras levaram 2% do total. Os sócios e administradores, clubes de investimentos e demais instituições financeiras ficaram com 0,43%, 0,1% e 0,014%, respectivamente. A superintendente Financeira do BNDESPar, Isabel Aboim, destacou o forte interesse pelo papel das pessoas físicas. No total 5,8 mil investidores de varejo procuraram o papel, sendo atendidos 4,25 mil. No institucional, houve procura da parte de 38 investidores, sendo contemplados 20. "Esse é um lançamento piloto com o objetivo de desenvolver o mercado secundário de debêntures", afirmou. Com o objetivo de dar liquidez para esse mercado, o BNDESPar contratou dois formadores de mercado, o Bradesco e o Banco do Brasil, que atuarão nos dois ambientes de negociação eletrônica: o Bovespa Fix e a Cetip. "Esses papéis, em geral, ficam nas mãos de poucos investidores institucionais e neste lançamento fizemos um esforço na distribuição para pulverizar mais a oferta", afirmou Carlos Lagrota, chefe de Departamento da Área Financeira do banco. No mercado nacional esta é a primeira emissão de debêntures do BNDESPar neste formato. "Fizemos uma operação em 1999, mas o objetivo era o lançamento de ações da Eletrobrás", diz Aboim. No próximo ano, a expectativa é fazer uma nova emissão. Sem revelar o valor, o diretor Financeiro, Maurício Borges Lemos, afirma que o valor será superior aos R$ 600 milhões da operação fechada agora. "Temos um programa de R$ 2 bilhões já aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), portanto, podemos chegar a R$ 1,4 bilhão", disse. Ele ressaltou, no entanto, que o montante ainda não foi definido. O banco pode fazer dois lançamentos ou mesmo um novo pedido para ampliar o programa. Destinação O dinheiro obtido com a emissão de debêntures pela BNDESPar será utilizado para desembolsos de dezembro. Líquido, o banco recebeu R$ 538,99 milhões, valor que, segundo o diretor financeiro, Maurício Borges Lemos, é inferior aos financiamentos que serão concedidos neste mês. "Esses recursos serão utilizados integralmente em dezembro, mas isso não significa que são suficientes para cobrir o total de desembolsos, que será maior", disse, sem revelar o montante. A idéia do BNDES é fazer novas captações no mercado interno, já tendo aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um programa de R$ 2 bilhões em debêntures, sendo R$ 600 milhões emitidos agora. A remuneração dessa emissão será de 8,52% ao ano mais a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Questionado sobre o fato de o rendimento estar próximo à poupança, se descontado o imposto de 15%, Lemos afirmou que a diferença ainda é significativa. "São cerca de 2% de ganho a mais", disse. "Somos mal acostumados com taxas de juros elevadas."