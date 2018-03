Demissão em empresas americanas pode definir rumo dos mercados São Paulo, 4 de janeiro - O total de demissões registradas por grandes empresas norte-americanas é um dos destaques de hoje. O dado poderá apontar o ritmo de expansão do setor industrial, como sinalizou ontem o Instituto para Gestão de Oferta e, possivelmente, definir o rumo dos mercados. Outros índices que também poderão influenciar no desempenho dos negócios são o indicador de vendas pendentes de imóveis e os números de encomendas feitos pela indústria dos Estados Unidos. Todos os horários são de Brasília. No Brasil, a Fipe divulga o IPC fechado de dezembro e de 2006. O dado não deve mexer com o mercado, principalmente o de juros, já que a inflação brasileira está sob controle. EUA/Empresas - A Challenger, Gray & Christmas divulga, às 10h30, a pesquisa sobre demissões anunciadas por grandes empresas dos Estados Unidos em dezembro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga, às 13 horas, o indicador de vendas pendentes de imóveis em novembro. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de encomendas à indústria em novembro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego requeridos na semana até 30 de dezembro. EUA/Serviços - O ISM divulga, às 13 horas, seu índice de atividade do setor não industrial (de serviços) de dezembro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) dos Estados Unidos divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e produtos derivados na semana até 30 de dezembro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro e de 2006.novembro. EUA/Fed - O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 25 de dezembro. Reino Unido/Base Monetária - O Reino Unido divulga, às 7h30, os dados da base monetária, do crédito ao consumidor e do crédito hipotecário em novembro. UE/Consumidor - A União Européia divulga, às 8 horas, o índice de preços ao consumidor preliminar da zona do euro em dezembro. Zona do Euro/Perspectivas - A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulga, às 8 horas, pesquisa sobre as perspectivas da economia da zona do euro. Reino Unido/Consumidor - O Instituto GfK divulga, às 8h30, o índice de confiança do consumidor do Reino Unido em dezembro.