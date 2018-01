Departamento de Energia dos EUA divulga nível de estoques de gás São Paulo, 29 - A agenda de indicadores econômicos está "fraca", contando apenas com a divulgação do nível dos estoques de gás natural nos Estados Unidos, onde alguns mercados fecham mais cedo por conta do Ano Novo. Porém, o mercado de ações terá o seu encerramento normal, às 19 horas (horário de Brasília). No Brasil, tanto a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) quanto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não operam, também em razão do Ano Novo. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 22.