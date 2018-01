Depois de 7 quedas consecutivas, dólar fecha em alta O mercado encerrou a semana em clima otimista. Após acumular quedas de 3,25% nos últimos sete dias úteis, o dólar comercial fechou em alta hoje de 0,43%, cotado a R$ 2,1250 na ponta de venda das operações. Essas cotações são mais baixas desde 21 de março de 2001, quando o dólar fechou a R$ 2,122. No mês, a queda acumulada pelo dólar ante o real está em 4,06% e, no ano, -8,60%. Depois de bater o recorde histórico em volume financeiro na quinta-feira, o mercado de ações voltou a surpreender nesta sexta-feira, com giro financeiro na casa dos R$ 3 bilhões. A bolsa operou em alta durante toda a sessão, chegando a operar em pontuação recorde ainda no período da manhã. No final da tarde, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - perdeu força, mas ainda conseguiu encerrar os negócios em terreno positivo - alta de 0,43%, com 38.421 pontos.