Depois de recorde, Bovespa cede e fecha em queda de 0,74% O índice Bovespa fechou em queda de 0,74%, a 41.757 pontos. Depois de fechar em nível recorde ontem (42.069 pontos), a Bolsa realizou lucros hoje. O mercado já abriu em baixa, repercutindo a queda do dólar no mercado internacional, que acabou derrubando as principais bolsas do mundo. À tarde, o Ibovespa recuperou parte das perdas, mas não conseguiu retomar o patamar dos 42 mil pontos. Um incidente extra mercado chamou a atenção dos operadores: um suposto homem-bomba entrou no prédio da Bovespa, mas foi retirado por integrantes da Polícia Civil. Por conta disso, o after market foi suspenso nesta sexta-feira. O Índice Bovespa operou entre a máxima de 42.071 pontos (estável) e a mínima de 41.468 pontos (-1,43%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular altas de 6,36% em novembro e de 24,82% em 2006. O movimento financeiro recuou, ficando em R$ 2,082 bilhões. As ações da Telemar lideraram a queda do Ibovespa. Os papéis caíram com a não realização da segunda assembléia de preferencialistas marcada para a manhã de hoje, que apreciaria a reestruturação proposta pela empresa. Entre os papéis que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram Gerdau PN (+2,99%), Tim Par ON (+2,59%) e BRT Par PN (+2,06%). As maiores baixas foram Telemar ON (-4,45%), Sadia PN (-3,97%) e Telemar PN (-3,39%).