Desembolsos do BNDES crescem 5% este ano Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) subiram 5% de janeiro a outubro de 2006, em relação aos dos dez primeiros meses do ano anterior, atingindo R$ 35,448 bilhões. A informação foi divulgada hoje pelo banco, em comunicado. Segundo o BNDES, "os números confirmam tendência já percebida em setembro, quando a alta havia sido de 1%, e indicam melhora paulatina e sólida do desempenho do banco." Ainda de acordo com a instituição, somente no mês de outubro, o volume liberado de financiamentos foi de R$ 3,977 bilhões - o que representou aumento de 48,30% em relação ao mesmo mês de 2005. "Este resultado é, em parte, conseqüência do fraco desempenho do mês de outubro do ano passado", afirmou o banco no texto. O banco informou ainda que as aprovações mantiveram o ritmo de alta, com expansão de 17% até outubro na comparação com as dos 10 primeiros meses de 2005. "O resultado do mês passado foi de R$ 6,655 bilhões e o do acumulado do ano chegou a R$ 52,254 bilhões." Já as consultas por financiamento aumentaram 7% de janeiro a outubro deste ano, totalizando R$ 76,964 bilhões, "apontando para um maior volume nos desembolsos no próximo ano", na avaliação do banco. As cartas-consultas são o termômetro para medir o interesse do empresário em alocar novos investimentos. Ainda segundo o BNDES, "os projetos de financiamento enquadrados cresceram 3%, totalizando R$ 71,874 bilhões no ano (de janeiro a outubro) e R$ 5,982 bilhões no mês (outubro)." Setores As liberações de financiamento do BNDES para a indústria subiram 16% de janeiro a outubro deste ano ante igual período no ano passado. Nos dez primeiros meses de 2006, o banco desembolsou para o setor R$ 18,4 bilhões. Na avaliação da instituição, "o maior destaque nas liberações do BNDES foi para a indústria", no período considerado. Ao falar sobre o setor de agropecuária, o BNDES informou que as liberações para essa área continuam apresentando queda: no caso, uma retração de 19% nos dez primeiros meses do ano, ante igual período no ano passado, totalizando R$ 2,6 bilhões entre janeiro e outubro de 2006. "Mas, apesar de ser o principal responsável pelo fato de o banco não ter obtido resultado global mais positivo, a agropecuária já mostra recuperação em relação a setembro. Os dados de outubro refletem uma progressiva atenuação das dificuldades do setor", informou o BNDES, em comunicado. Em seu comunicado sobre o desempenho de janeiro a outubro, o banco também detalhou as aprovações de recursos por setores. No caso das aprovações para financiamento houve aumentos de janeiro a outubro deste ano, em comparação com igual período no ano passado, nos setores industrial (expansão de 19%), para infra-estrutura (8%) e para comércio e serviços (alta de 89% em relação ao mesmo período do ano passado).