Desemprego e inflação são destaques São Paulo, 20 de abril - O superávit brasileiro de transações divulgado pelo Banco Central, a taxa de desemprego apurada pelo IBGE e a prévia da inflação de abril medida pelo IGP-M são os destaques de hoje. BC/Transações correntes - O Banco Central divulga o resultado das transações entre o Brasil e o exterior no mês de março. Em fevereiro, a conta de transações correntes teve superávit de US$ 725 milhões. IBGE/desemprego - O IBGE divulga, às 9h30, a taxa de desemprego referente a março. Em fevereiro, 10,10% da População Economicamente Ativa (PEA) estava fora do mercado de trabalho. FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8h30, a segunda prévia do IGP-M de abril. Na primeira parcial, o indicador registrou queda de 0,43%. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 15. EUA/Indicador antecedente - A Conference Board divulga, às 11 horas, os indicadores antecedentes da economia norte-americana de março. Fed/Atividade - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da regional de Chicago divulga, às 11 horas, o índice de atividade nacional de março. Fed/Filadélfia/Atividade - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da regional da Filadélfia divulga, às 13 horas, seu índice de atividade regional de abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia divulga, às 11h30, o relatório sobre os estoques de gás natural (em bilhões de pés cúbicos) referente à semana até o último dia 14. Balanço/EUA - As empresas Altria Group, Arrow Electronics, Bank of America, Bank of New York, BellSouth, Capital One, Cypress Semiconductor, General Motors, Google, Hershey, Eli Lilly & Co, Marriott International, Merck & Co, Nasdaq Stock Market, Nokia, PMC-Sierra, SBS Tech, Schering-Plough, Southwest Airlines e Zions Bancorp divulgam seus balanços referentes ao primeiro trimestre.