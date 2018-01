Desemprego e produtividade nos EUA são destaque São Paulo, 2 de fevereiro - A agenda de eventos financeiros é fraca hoje. No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas detalha a variação do IPC-S nas capitais brasileiras durante o mês de janeiro. Nos Estados Unidos, o volume de pedidos de seguro-desemprego, um indicador antecedente de atividade, e os dados sobre produtividade destacam-se. Vale lembrar que a produtividade do trabalhador ajuda a conter os repasses dos reajustes de petróleo e derivados para os preços. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga, às 11h30 (de Brasília), o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 28 de janeiro. Analistas esperam, em média, que tenham ocorrido 300 mil pedidos, 17 mil a mais do que na semana anterior. EUA/Produtividade - O Departamento do Trabalho divulga, também às 11h30 (de Brasília), os dados preliminares da produtividade e do custo da mão-de-obra no quarto trimestre de 2005. Espera-se crescimento de 0,5% no quarto trimestre, ante alta de 4,7% no terceiro trimestre. EUA/Energia - O Departamento de Energia divulga o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 27 de janeiro às 13h30 (de Brasília). FED/Bies - A diretora do Federal Reserve Susan Bies fala sobre "Os Desafios Contínuos da Gestão de Risco", durante a conferência anual do Financial Services Institute, em Washington, nesta quinta-feira às 12 horas (de Brasília). EUA/Tesouro - O subsecretário do Tesouro dos EUA para Assuntos Internacionais, Timothy Adams, fala sobre o papel do FMI no acompanhamento do câmbio durante evento em Washington, às 15h30 (de Brasília),. EUA/Tesouro 2 - O secretário do Tesouro, John Snow, discursa em conferência da Associação Nacional dos Executivos do Setor Atacadista, em Washington, às 16h30 (de Brasília). (Com informações da Dow Jones.