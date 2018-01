Desoneração pode não ter efeito desejado, diz consultor O consultor especializado em contas públicas Raul Velloso se mostrou cauteloso ao avaliar os efeitos da decisão do governo brasileiro de desonerar impostos para o investimento estrangeiro em títulos públicos. "Vai permitir redução nos juros que o governo paga e também um alongamento nos prazos da dívida. Entretanto, não podemos esquecer que estamos entrando numa onda externa favorável e não sei se o peso disso será tão grande. O que vai contar mesmo é a situação das contas internas. No momento está boa, mas precisamos ver como isso fica mais adiante", disse em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News. Segundo Velloso, o grande problema do governo Lula é o crescimento excessivo dos gastos públicos. "Se você olhar para as contas da União e deixar de lado os investimentos, todo o resto é gasto corrente, que está crescendo bastante. Nós temos que gastar menos e fazer mais. É uma questão de eficiência. Melhorar os programas, integrá-los e mostrar com transparência o que nós estamos fazendo." O consultor criticou ainda o sistema tributário que, em sua opinião, tem um impacto maior sobre os menos favorecidos. "São os pobres que pagam mais impostos. Temos que rever isso." O consultor disse ainda que as reformas efetuadas na Previdência pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva representaram avanços, mas não conseguiram atacar os fatores centrais do alto déficit do setor. "No governo Fernando Henrique, nós combatemos o problema da previdência contributiva, aquela que tem as contribuições lastreando os pagamentos. Isso avançou bastante. No governo Lula, tentou-se uma reforma da previdência dos servidores que também teve alguns avanços importantes. Mas os principais problemas se encontram na questão do assistencialismo no gasto da Previdência, nos reajustes do salário mínimo, que estão sempre acima da inflação, e nas surpresas, como essa do salário-doença, que é uma despesa que tinha um valor baixo e, de repente, quadruplicou o gasto. Sem falar nas ações judiciais que o governo não tem se empenhado tanto para ganhar e acabam resultando numa conta pesada oriunda de problemas do passado."