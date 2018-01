Destaque: Natura diz que prêmio coroa trabalho de existência da cia O gerente de Relações com Investidores da Natura, Helmut Bossert, vencedora do quarto lugar no ranking Agência Estado Empresas, disse que o prêmio recebido hoje vem coroar o trabalho da empresa não só nos últimos dois anos de abertura de capital, completados no dia 26 de maio último, mas também de toda a existência da empresa. "A Natura vem tratando seus acionistas como devem ser tratados, pagando bons dividendos e entregando bons resultados."