Destino de parcerias Cetelem e Itaú está indefinido na B2W Não há ainda uma definição sobre o futuro das parcerias na área financeira fechadas pelas companhias Submarino e Lojas Americanas, após o anúncio da criação da B2W, que unirá o site e a unidade de comércio eletrônico da rede varejista. A manutenção dos acordos na nova empresa, firmados com a Cetelem e o Itaú, respectivamente, no formato atual entra em conflito com os contratos, como ressaltou o diretor de Relações com Investidores do Submarino, Martin Escobari. "Nossa idéia é não ir na linha da multa. Vamos tentar conciliar os interesses dos quatro envolvidos. Mas ainda não sabemos como isso será resolvido", afirmou. Atualmente, a área de serviços financeiros da Lojas Americanas é operada em conjunto com o Itaú, por meio da Americanas Itaú (FAI), conhecida como Americanas Taií. Já o Submarino atua por meio do Submarino Finance, uma joint venture (parceira) com a financeira Celetem. As duas operações foram iniciadas este ano. A união entre a Americanas.com e o Submarino, com a criação da B2W, ainda depende de aprovação dos acionistas desta última.