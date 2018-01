Deutsche Telekom estuda fazer oferta pela TIM Brasil A operadora de telefonia alemã Deutsche Telekom estuda a possibilidade de entrar no mercado brasileiro de telefonia móvel e pode fazer uma proposta pela TIM Brasil, segundo a revista alemã Stern. De acordo com a revista, que cita fontes não identificadas, a Deutsche Telekom já calcula quanto poderia custar uma transação desse porte. A TIM Brasil, que foi colocada à venda pela controladora Telecom Italia, é a segunda maior operadora de telefonia celular do Brasil, com 25,1% do mercado - atrás apenas da Vivo, que tem 29,9%. A empresa já recebeu duas ofertas de compra. Segundo informações não oficiais, uma foi feita pela Claro, controlada pelo grupo mexicano América Móvil, que ofereceu US$ 7,7 bilhões. A outra proposta teria sido feita pela Brasil Telecom, em parceria com a espanhola Telefónica. De acordo com o executivo-chefe da Telecom Italia, Riccardo Ruggiero, a empresa pretende tomar a decisão final sobre a venda da TIM Brasil antes do final do ano. Durante um evento do setor de telecomunicações em Barcelona, Ruggiero confirmou que Telecom Italia recebeu ofertas pela unidade, mas não divulgou os nomes dos interessados. "Estamos avaliando as propostas, levando em conta nossa posição no Brasil, para tomar uma decisão em um futuro próximo", disse. Ontem, porém, uma das prováveis interessadas na TIM, a Telefónica, deu sinais de que está fora da disputa. Em Barcelona, o diretor-financeiro do grupo espanhol, Santiago Fernandez Valbuena, afirmou ser improvável que a companhia compre a TIM Brasil. Ele também negou a compra da grega Hellenic Telecommunications Organization (OTE), outra empresa na qual, segundo o mercado, a Telefónica teria interesse. Segundo Valbuena, a Telefónica continua comprometida com seu teto para fusões e aquisições, de ? 1,5 bilhão até 2007 - sem incluir recursos obtidos com vendas. O limite foi anunciado no início do ano, junto com um compromisso de não emitir novas ações. Em relação à TIM Brasil, Valbuena declarou que questões regulatórias e o aparente preço do negócio parecem se sobrepor a uma aquisição. Ele observou que o teto da Telefónica já foi reduzido com dois acordos recentes e de pequeno porte - a compra de participação na operadora brasileira de televisão a cabo TVA e também de um porcentual da operadora de telefonia PCCW Ltda, de Hong Kong. Ele não detalhou os preços destas aquisições. Valbuena disse que a Telefónica chegou a avaliar uma possível oferta pela OTE, mas antes de adquirir as operações da britânica O2 e da checa Cesky Telecom. Vivo Valbuena também informou ontem que a empresa pode trocar os 10% de participação que detém na Portugal Telecom pela fatia de 50% que a empresa portuguesa tem na brasileira Vivo. Assim, a Telefónica ficaria com 100% da operadora celular. O mercado já considerava que essa seria a estratégia do grupo em relação à Vivo, dado o recente comportamento no conselho de administração da empresa portuguesa. Entretanto, esse posicionamento nunca havia sido manifestado publicamente. Valbuena acrescentou que um acordo neste sentido depende do andamento da oferta hostil da Sonaecom pela Portugal Telecom. O grupo Sonaecom fez em fevereiro uma oferta de US$ 12,8 bilhões pela Portugal Telecom. Logo após a oferta, o presidente da Sonaecom, Paulo Azevedo, declarou que, caso a compra da PT fosse confirmada, a empresa venderia a participação de 50% que detém na Vivo. A Telefónica já declarou que tem interesse nessa compra. A Vivo enfrenta um período turbulento. Embora ainda seja a maior operadora celular do País, sua participação de mercado, que já foi de cerca de 50%, vem caindo. Atualmente, está em 29,9%. Uma das providências para tentar estancar essa queda é a adoção da tecnologia GSM, a mesma usada pelas rivais TIM, Claro e Oi.