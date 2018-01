Deutsche Telekom quer entrar no Brasil, diz revista alemã A Deutsche Telekom AG quer entrar no mercado brasileiro de telefonia móvel, considerando que a Telecom Italia SpA colocou à venda sua participação no País (a TIM Brasil), de acordo com a revista semanal alemã Stern. A revista, que não revelou suas fontes, diz apenas que a Deutsche Telekom já tem calculado o quanto poderia custar uma transação desse porte. As informações são da Dow Jones.