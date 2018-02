Dez corretoras dão dicas de compras de ações Para ajudar o investidor na tarefa de garimpar boas oportunidades no mercado de ações, dez corretoras divulgam semanalmente uma lista com o que consideram as melhores escolhas na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesta semana, a Ágora retirou de sua lista a ação preferencial da Confab, e em seu lugar colocou a ação ordinária da CPFL Energia. Na avaliação da corretora, a empresa se encontra bem posicionada no setor elétrico em termos de energia contratada. A expectativa é que a CPFL participe de projetos com taxa interna de retorno atraente. A Ágora destaca ainda a tendência de crescimento de resultados da companhia nos próximos trimestres e a forte distribuição de dividendos. No último dia 9, a CPFL anunciou a o pagamento de R$ 611,980 milhões em dividendos, ou R$ 1,27 por ação, equivalentes a 100% do lucro do primeiro semestre. As demais corretoras (ABN Amro Real, BES Securities, Bradesco, Brascan, Coinvalores, Fator, Geração Futuro, Socopa e Unibanco) não alteraram os papéis que compõem sua lista. Com isso, a ação mais recomendada continua sendo Petrobras PN, citada por todas as corretoras. Foram lembradas ainda Vale PNA, Bradesco PN, Net PN, Gerdau PN, Usiminas PNA, Lojas Renner ON, CPFL ON, Ambev PN, Unibanco Unit, Copel PNB, Telesp PN, ALL Unit, Vale ON, CSN ON, Duratex PN, Brasil Telecom Operadora PN, Cemig PN, OHL ON, CCR ON, Telemar ON, Guararapes ON, Forjas Taurus PN, Randon PN, Submarino ON e Lojas Americanas PN.