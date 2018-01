DI futuro projeta juro de 12,08% para começo de 2008 As taxas de juros projetadas a partir dos contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DIs) seguem direções diferentes, de acordo com o prazo de vencimento do contrato, no início do pregão hoje na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Enquanto o DI de janeiro de 2008 oscila entre leve recuo e a estabilidade, projetando taxa de 12,08% ao ano, o DI de janeiro de 2009 sobe um pouco, com taxa de 11,91% ao ano, às 10h10, ante o fechamento ontem a 11,88% ao ano. É uma movimentação discreta dos juros, que repercute favoravelmente o resultado divulgado hoje da inflação de fevereiro pelo IPCA, que ficou em 0,44%, dentro das previsões dos analistas, taxa igual à de janeiro. Mas é o relatório de fevereiro sobre o mercado de trabalho norte-americano, a ser divulgado logo mais, às 10h30, que definirá um rumo para o mercado de juros hoje. Se o resultado de novas vagas de trabalho criadas no mês passado nos EUA ficar abaixo do esperado, pode reacender a turbulência nos ativos financeiros, segundo operadores.