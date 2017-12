Dia carregado, mas de olho vivo na TJLP e no relatório de inflação São Paulo, 30 de março - Os eventos mais importantes de hoje são a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a divulgação do relatório de inflação. No CMN, será decidida a Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) do segundo trimestre do ano, atualmente em 9%. BC/Inflação - O Banco Central (BC) divulga, às 8h30, o Relatório Trimestral de Inflação. O documento trará as novas projeções do BC para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2006 e para a variação do IPCA neste e no próximo ano. Em dezembro, o BC apresentou sua primeira estimativa para o crescimento do PIB em 2006 (4%) e alterou a composição dos preços administrados e monitorados no IPCA. BC/CMN - O Banco Central realiza, às 15 horas, reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN), para definir a taxa de juros de longo prazo (TJLP) do segundo trimestre do ano. A taxa está hoje em 9% ao ano. O ex-presidente do BNDES e agora ministro da Fazenda, Guido Mantega, é um entusiasta da idéia de queda acentuada da TJLP. Por isso, a reunião de hoje deverá ser emblemática. IBGE/PIB - O IBGE divulga, às 9h30, o PIB brasileiro do quarto trimestre de 2005 (volume e valores correntes) e, conseqüentemente, de todo o ano passado. O crescimento do PIB em volume em 2005 foi de 2,3% ante 2004, um dos mais baixos do mundo. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o dia 26. EUA/PIB - O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, a revisão final do PIB do quarto trimestre de 2005 no país e o dado revisado de lucro das empresas. Em todo o ano passado, o PIB norte-americano cresceu 3,2% (três décimos a menos que em 2004 e no ritmo mais lento em nove trimestres). FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-M de março. Em fevereiro, o indicador subiu 0,01%. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 12h30, os dados de estocagem de gás natural na semana até o dia 24. EUA/Fed/Kansas City - O banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) da regional de Kansas City divulga, às 13 horas, seu índice de atividade industrial de março. EUA/Fed - O presidente do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) da regional de St. Louis, William Poole, vai falar das 14 horas às 19 horas sobre "O papel dos Federal Reserve Banks no Sistema Federal Reserve", no fórum global anual sobre estudos de investimentos em Dayton (Ohio).