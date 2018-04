Dia das Crianças favorece balanço de Americanas, diz Ágora As ações preferências de Lojas Americanas estão entre as melhores escolhas que o investidor pode fazer na Bolsa de Valores de São Paulo, segundo a corretora Ágora. Para a corretora, as vendas do Dia das Crianças devem impulsionar o resultado da rede varejista no trimestre. O balanço também contará com o efeito das sinergias da compra da Shoptime no segmento de varejo virtual. A Ágora também considera que a extensão do direito do tag along de 100% para os preferencialistas (detentores de ações preferenciais) é uma sinalização clara de que a empresa busca maior governança corporativa, o que deve culminar com a adesão da Americanas ao nível 1 da Bovespa nos próximos meses. O tag along significa a obrigação de o comprador de uma empresa fazer aos minoritários uma oferta pelos seus papéis pagando ao menos 80% do preço proposto aos controladores. Neste caso, o pagamento seria de 100%. O preço-alvo para as ações de Lojas Americanas até dezembro, de acordo com cálculo da Ágora, é de R$ 112,45, o que representa um potencial de valorização de 13,5% sobre o encerramento dos negócios na segunda-feira.